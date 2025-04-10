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Ковач после 0:4 от «Барсы»: «Шансы “Дортмунда” на выход в полуфинал ЛЧ минимальны. Заслуженное поражение»

Дортмундская «Боруссия» уступила со счетом 0:4 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Мы хотели большего, но нужно сказать честно: “Барселона” воспользовалась всеми подарками с нашей стороны.

Это заслуженное поражение. Однако также справедливо то, что мы могли забить, особенно в первом тайме, когда у нас было несколько моментов.

Нужно подумать о том, что мы можем улучшить к ответному матчу в Дортмунде. Также нужно подготовиться к игре в Бундеслиге («Боруссия» сыграет в гостях с «Баварией» — Спортс«“).

Я настроен оптимистично, но нужно быть реалистом. Наши шансы на выход в полуфинал минимальны.

Но у нас должна быть искра надежды, потому что без нее отыграться будет невозможно«, — сказал главный тренер дортмундской “Боруссии” Нико Ковач.

«Барса» избила «Дортмунд». Рафинья забил с сантиметра, чуть не украл гол — но сам привел к 4:0.