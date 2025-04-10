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Эмери о поражении от «ПСЖ»: «1:2 или 1:3 — это примерно то, что я ожидал до матча. Настрой “Астон Виллы” не меняется — дома должны победить с разницей больше, чем один

«Астон Вилла» уступила со счетом 1:3 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Счет 2:1 или 3:1 — это примерно то, что я ожидал до матча.

Нам нужно было сыграть более дисциплинированно в обороне. Впрочем, даже уступая 1:2, мы смогли три раза подобраться к штрафной соперника. Нужно принять третий пропущенный гол.

Тем не менее наш настрой не меняется — мы должны победить на своем стадионе с разницей больше, чем один гол.

Мы верим в наших болельщиков, верим в «Вилла Парк» и что футболисты смогут показать лучшую игру в ответном матче«, — сказал главный тренер “Астон Виллы” Унаи Эмери.

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