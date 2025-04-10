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Энрике о «ПСЖ»: «Никогда не говорил, что мне не нужны звезды. Нужна команда, полная хороших футболистов»

«ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» (3:1) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Лучший способ сохранить преимущество — атаковать, атаковать и выиграть матч.

Мы продолжим атаковать. Это лучший способ сохранить преимущество. Мои игроки понимают это, потому что знают меня.

Я никогда не говорил, что мне не нужны звезды. Нужна команда. Команда — это то, что ищут все тренеры. Команда, полная хороших игроков. Это нужно тренерам.

В этом сезоне нам потребовалось адаптироваться к тому, что было в составе, усилив наш общий план игры как индивидуально, так и коллективно«, — сказал главный тренер “ПСЖ” Луис Энрике.