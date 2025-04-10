Месси забил 8 голов и сделал 3 передачи в 9 матчах сезона

В этом сезоне аргентинец провел в общей сложности девятый матч в МЛС и Кубке чемпионов КОНКАКАФ, забив 8 мячей и сделав 3 результативные передачи.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
Нападающий «Интер Майами» оформил дубль и сделал голевую передачу в ответном матче Кубок чемпионов КОНКАКАФ против «Лос-Анджелеса» (3:1).
В этом сезоне аргентинец провел в общей сложности девятый матч в МЛС и Кубке чемпионов КОНКАКАФ, забив 8 мячей и сделав 3 результативные передачи.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.