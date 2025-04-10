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Месси забил 8 голов и сделал 3 передачи в 9 матчах сезона

Нападающий «Интер Майами» оформил дубль и сделал голевую передачу в ответном матче Кубок чемпионов КОНКАКАФ против «Лос-Анджелеса» (3:1).

Источник: Спортс"

В этом сезоне аргентинец провел в общей сложности девятый матч в МЛС и Кубке чемпионов КОНКАКАФ, забив 8 мячей и сделав 3 результативные передачи.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.