Харгривз о «Барселоне»: «Не думаю, что у них есть слабые места. Блестящая команда. Думаю, они поверят, что могут выиграть требл»

«Не думаю, что у них есть слабые места. Блестящая команда. Это долгий сезон для “Дортмунда”. Они старались. У них было несколько моментов.
Но «Барселона» слишком хороша. За этой командой приятно наблюдать. Не вижу слабых мест в их команде. Их будет сложно обыграть, если они продолжат так играть.
Думаю, они поверят, что могут выиграть требл, но не станут опережать события«, — сказал бывший полузащитник “Баварии” Оуэн Харгривз.
«Барса» избила «Дортмунд». Рафинья забил с сантиметра, чуть не украл гол — но сам привел к 4:0.