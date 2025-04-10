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Харгривз о «Барселоне»: «Не думаю, что у них есть слабые места. Блестящая команда. Думаю, они поверят, что могут выиграть требл»

Команда тренера Ханси Флика обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Не думаю, что у них есть слабые места. Блестящая команда. Это долгий сезон для “Дортмунда”. Они старались. У них было несколько моментов.

Но «Барселона» слишком хороша. За этой командой приятно наблюдать. Не вижу слабых мест в их команде. Их будет сложно обыграть, если они продолжат так играть.

Думаю, они поверят, что могут выиграть требл, но не станут опережать события«, — сказал бывший полузащитник “Баварии” Оуэн Харгривз.

«Барса» избила «Дортмунд». Рафинья забил с сантиметра, чуть не украл гол — но сам привел к 4:0.