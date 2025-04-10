Владислав Радимов: «У Энрике есть все данные, чтобы стать лучшим футболистом страны. В России нет игрока, который бы так владел мячом»

Левая нога у него феноменальная, очень хорошо вращает голеностоп. Поэтому его действия в атаке для защитников практически непредсказуемы. Он может завершить сам — как это было со «Спартаком». Так и раздавать удобные передачи для партнерам.
Это очень разнообразный футболист. Думаю, что в России нет игрока, который так бы владел мячом. У него есть все данные, чтобы стать лучшим футболистом страны, но для этого нужно пройти огромный процесс адаптации«, — сказал бывший полузащитник “Зенита”.
Луис Энрике в четырех матчах Мир РПЛ забил один гол и отдал две результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.