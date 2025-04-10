Константин Тюкавин: «Буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Дзюбы»

— Спасибо тем, кто так говорит, очень лестно. Видел, мне присылали, что многие в меня верят. Особенно сейчас, когда у меня травма, это добавляет положительных эмоций и настроения.
Когда восстановлюсь, буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Артема. Но прямо цели такой нет, главное — восстановиться, и чтобы колено не беспокоило, — сказал форвард «Динамо», не уточнив, о каком рекорде идет речь.
19 марта Дзюба забил в товарищеском матче со сборной Гренады (5:0). Этот мяч стал для нападающего «Акрона» 31‑м за сборную России, что сделало его лучшим бомбардиром в ее истории. Также Дзюба является рекордсменом по количеству голов в истории российского футбола (236).
Тюкавин забил 48 голов за «Динамо» и один за сборную России.