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Константин Тюкавин: «Буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Дзюбы»

— Очень многие называют тебя футболистом, который в будущем может побить рекорд Артема Дзюбы. Как ты к этому относишься?

Источник: Спортс"

— Спасибо тем, кто так говорит, очень лестно. Видел, мне присылали, что многие в меня верят. Особенно сейчас, когда у меня травма, это добавляет положительных эмоций и настроения.

Когда восстановлюсь, буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Артема. Но прямо цели такой нет, главное — восстановиться, и чтобы колено не беспокоило, — сказал форвард «Динамо», не уточнив, о каком рекорде идет речь.

19 марта Дзюба забил в товарищеском матче со сборной Гренады (5:0). Этот мяч стал для нападающего «Акрона» 31‑м за сборную России, что сделало его лучшим бомбардиром в ее истории. Также Дзюба является рекордсменом по количеству голов в истории российского футбола (236).

Тюкавин забил 48 голов за «Динамо» и один за сборную России.