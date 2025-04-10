Маскерано о Месси: «Он душа “Интер Майами”. Лео — величайший в истории, но хочет побеждать и продолжает направлять новые поколения»

Аргентинец сделал дубль и отметился результативной передачей. «Интер Майами» вышел в следующий раунд турнира.
"Месси — душа этой команды. Иногда мне неловко говорить о нем, потому что я знаю его уже 20 лет, и я должен помочь ему на этом этапе его карьеры.
У этого парня есть все в футболе. Он величайший в истории, и он продолжает прокладывать путь и направлять новые поколения после того, как выиграл все на поле.
Он хочет побеждать и сделает невозможное. В футболе важно желание, но нужно иметь и возможность. И у него есть эта способность, потому что он величайший из всех«, — сказал главный тренер “Интер Майми” после матча.