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Маскерано о Месси: «Он душа “Интер Майами”. Лео — величайший в истории, но хочет побеждать и продолжает направлять новые поколения»

Команда, возглавляемая Маскерано, обыграла Лос-Анджелес (3:1) в ответном матче финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Источник: Спортс"

Аргентинец сделал дубль и отметился результативной передачей. «Интер Майами» вышел в следующий раунд турнира.

"Месси — душа этой команды. Иногда мне неловко говорить о нем, потому что я знаю его уже 20 лет, и я должен помочь ему на этом этапе его карьеры.

У этого парня есть все в футболе. Он величайший в истории, и он продолжает прокладывать путь и направлять новые поколения после того, как выиграл все на поле.

Он хочет побеждать и сделает невозможное. В футболе важно желание, но нужно иметь и возможность. И у него есть эта способность, потому что он величайший из всех«, — сказал главный тренер “Интер Майми” после матча.