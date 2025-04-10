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Игнатьев о России: «Раньше было гораздо больше талантливых игроков. 30 с лишним человек уезжало в зарубежные клубы — а сейчас что? Бесчастных поиграл в хороших европейских клубах, в отличие от Дзюбы&raqu

"У нас раньше было гораздо больше талантливых игроков. Они по-настоящему выделялись. Бесчастных поиграл в хороших европейских клубах, в отличие от Дзюбы. Его там приняли, он себя там проявлял. Мы все-таки равняемся на европейский футбол.

Источник: Спортс"

"У нас раньше было гораздо больше талантливых игроков. Они по-настоящему выделялись. Бесчастных поиграл в хороших европейских клубах, в отличие от Дзюбы. Его там приняли, он себя там проявлял. Мы все-таки равняемся на европейский футбол. Дзюба демонстрирует себя только в России. Можно сравнить футболиста, который поиграл в Европе, с тем, кто туда не ездил.

У нас 30 с лишним человек уезжало в зарубежные клубы! А сейчас что? Посредственные команды… Кроме «Монако» Головина и назвать нечего. Дзюба вообще там не играл.

В России было много талантливых нападающих, кто составил бы Дзюбе конкуренцию. Наш Бесчастных представлял российский футбол в серьезном европейском клубе! Да и для «Спартака» Бесчастных был незаменимым", — сказал экс-тренер сборной России.

Бесчастных поиграл за «Вердер», «Расинг» (Сантандер) и «Фенербахче». Дзюба провел полгода в «Адана Демирспор».