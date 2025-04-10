Игнатьев о России: «Раньше было гораздо больше талантливых игроков. 30 с лишним человек уезжало в зарубежные клубы — а сейчас что? Бесчастных поиграл в хороших европейских клубах, в отличие от Дзюбы&raqu

"У нас раньше было гораздо больше талантливых игроков. Они по-настоящему выделялись. Бесчастных поиграл в хороших европейских клубах, в отличие от Дзюбы. Его там приняли, он себя там проявлял. Мы все-таки равняемся на европейский футбол. Дзюба демонстрирует себя только в России. Можно сравнить футболиста, который поиграл в Европе, с тем, кто туда не ездил.