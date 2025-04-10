Вячеслав Колосков: «Достижение Овечкина можно сравнить с бомбардирским рекордом Пеле. Сравнения с полетом Гагарина в космос — абсолютно ненужная вещь»

"Достижение Александра Овечкина можно сравнить, например, с бомбардирским рекордом Пеле. Ничего другого на ум не приходит, поскольку все специфично: футбол — это футбол, а хоккей — это хоккей. Но именно для своего вида спорта Овечкин установил уникальный рекорд. И это явление, которое в истории бывает примерно раз в 25 лет.