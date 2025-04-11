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Ривалдо: «Если “Реал” вылетит, цикл Анчелотти, вероятно, завершится. Но нет ничего невозможного, особенно для мадридцев. Их атака сильна, они могут забить 2−3 гола подряд»

Реал под руководством итальянца уступил Арсеналу со счетом 0:3 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Источник: Спортс"

«Мы знаем, что будет тяжело, но в футболе нет ничего невозможного, особенно когда речь о “Реале” и тех игроках, которыми он располагает. Атака мадридцев сильна. Порой, как в последней игре, команда не забивает, а затем вдруг забивает два или три гола подряд. Ответная игра будет отличной. Не думаю, что все уже решено.

В случае вылета, думаю, высока вероятность того, что цикл Анчелотти будет завершен. Мы знаем, что в таких больших командах плохие результаты создают сложности. Фанаты начнут думать, что тренер уже не так сосредоточен на «Реале» и думает о работе в сборной Бразилии. Хоть это и ложь, если он ее не отрицает — она остается в воздухе«, — сказал бывший полузащитник “Барселоны”.