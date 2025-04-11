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Абена о слухах про уход из «Спартака»: «Мне не удалось произвести первое впечатление так, как нужно. Но сразу сказал Станковичу, что намерен биться и доказывать»

Защитник «Спартака» провел полный матч против «Ростова» (3:0) в игре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Писали, что зимой вы могли покинуть «Спартак».

— Конечно, такие разговоры могут появляться, особенно учитывая то, что мне не удалось произвести первое впечатление так, как нужно. Я это понимаю.

Тем не менее разговоры могут быть какие угодно, но я сразу сказал Деяну Станковичу, что намерен биться и доказывать.

Ничего не поменялось — у меня именно такой менталитет и такая психология.

Понимал, что я не первый выбор и не второй. Но для меня это не проблема. Работая с правильным настроем и отношением к делу, можно чего-то добиться.

К счастью, с «Ростовом» мне удалось это показать, — сказал защитник «Спартака» Миенти Абена.