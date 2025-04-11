Райан Шерки: «Лион» был намного лучше «МЮ». Мы никогда не будем их бояться. Это они боятся, поскольку сыграли в два опорника"

Атакующий полузащитник французской команды Райан Шерки сравнял счет на пятой компенсированной минуте ко второму тайму. До игры вратарь манкунианцев Андре Онана сказал, что «Манчестер Юнайтед» «намного лучше» «Лиона».
"Мы провели солидный матч. Мы были намного лучше соперника. Мы показали всю полноту своего таланта.
Понимаем, что «Манчестер Юнайтед» — хорошая команда. Но мы никогда их не боялись. И никогда не будем их бояться.
Они сыграли в два опорных полузащитника, это значит, что они нас особенно боятся. Я надеюсь, что они не собираются делать то же самое дома.
Мы собираемся сыграть в нападении в Манчестере и доказать, что играем в очень красивый футбол, имея в виду только одну идею — победу", — сказал Шерки.
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