В Чили два болельщика погибли перед матчем Кубка Либертадорес по футболу

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апреля. /ТАСС/. Два болельщика погибли перед матчем группового этапа Кубка Либертадорес между чилийским «Коло Коло» и бразильской «Форталезой» около стадиона «Монументаль» в Сантьяго (Чили). Об этом сообщает агентство Associated Press.
Встреча между «Коло Коло» и «Форталезой» была запланирована в ночь на пятницу по московскому времени. Перед матчем группа болельщиков пыталась прорваться на стадион и снесла одно из ограждений. Оказавшиеся под ним болельщики погибли. По информации источника, один из пострадавших умер на месте, другой — в ближайшей больнице. Матч начался в запланированное время, но был прерван на 70-й минуте из-за беспорядков на трибунах, болельщики бросали на поле посторонние предметы.
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выразила сожаление в связи с гибелью болельщиков и соболезнования их семьям и близким.
«Коло Коло» является действующим чемпионом Чили. Капитаном команды является пятикратный чемпион Италии Артуро Видаль, который выступал в «Интере» и «Ювентусе». Также в составе «Коло Коло» выступает бывший футболист московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Виктор Мендес. «Форталеза» в прошедшем сезоне заняла четвертое место в чемпионате Бразилии.