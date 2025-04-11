В Чили два болельщика погибли перед матчем Кубка Либертадорес по футболу

Встреча между «Коло Коло» и «Форталезой» была запланирована в ночь на пятницу по московскому времени. Перед матчем группа болельщиков пыталась прорваться на стадион и снесла одно из ограждений. Оказавшиеся под ним болельщики погибли. По информации источника, один из пострадавших умер на месте, другой — в ближайшей больнице. Матч начался в запланированное время, но был прерван на 70-й минуте из-за беспорядков на трибунах, болельщики бросали на поле посторонние предметы.