Поддержать или отказать. Вернут ли пиво на стадионы

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Исключением было проведение Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018, тогда можно было приобрести слабоалкогольные напитки на аренах турнира. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе 2023 года советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе. В октябре 2024 года член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о возобновлении работы по возвращению пива на стадионы.