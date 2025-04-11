Поддержать или отказать. Вернут ли пиво на стадионы

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в четверг заявил о необходимости возвращения пива на стадионы, так как оно является частью зрелища и относится к культуре боления. ТАСС собрал главное об этом вопросе.
Слова Дегтярева и ответ Госдумы
«У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво нужно, потому что это часть зрелища, это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, они не спортсмены, они болельщики», — сказал Дегтярев в эфире радиостанции «Серебряный дождь».
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин позднее заявил ТАСС, что вопрос возвращения пива на стадионы в настоящее время не стоит в повестке дня в профильном комитете. «На сегодняшний день в комитете Государственной думы по физической культуре и спорту вопрос возвращения пива на стадионы не входит в повестку», — сказал Матыцин.
Введение запрета
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Исключением было проведение Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018, тогда можно было приобрести слабоалкогольные напитки на аренах турнира. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе 2023 года советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе. В октябре 2024 года член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о возобновлении работы по возвращению пива на стадионы.
Билеты с ресторанным обслуживанием
На данный момент на большинстве арен клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) для болельщиков доступны билеты с ресторанным обслуживанием. В стоимость такого билета входит доступ к слабоалкогольным и крепким напиткам. Стоит заметить, что напитки не продаются, а входят в стоимость билетов. Например, на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл-Арене» напитки в том числе доступны в секторах Gold и Silver, в сумме на этих трибунах могут находиться чуть более 1 тыс. человек.
За
За возвращение пива на стадионы не раз выступали представители Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и футбольных клубов. Они считают, что продажа пива на стадионах может повысить доходы клубов, также отмечая хороший опыт продаж во время чемпионата мира и Кубка конфедераций. В 2023 году на тот момент помощник президент России Игорь Левитин поддержал возвращение продажи пива на стадионах. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что возвращение слабоалкогольных напитков на арены позволит увеличить объем средств для финансирования развития спорта. В октябре 2024 года о поддержке разрешения продажи пива заявили в Министерстве финансов России.
Против
В том же месяце глава МВД России Владимир Колокольцев, отвечая на вопрос ТАСС, предложил альтернативу в виде «полезных напитков», при этом указал, что не полиция принимает решения насчет продажи пива на стадионах — она лишь может высказывать соображения. После слов Дегтярева зампред комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентин Работенко высказал мнение ТАСС, что возвращать пиво на стадионы не стоит, так как из-за этого работа по популяризации здорового образа жизни «сделает несколько шагов назад». Еще в 2019 году в пресс-службе Минздрава России сообщили ТАСС, что продажа и потребление пива на спортивных объектах повысит риск противоправного поведения болельщиков и создаст угрозу общественной безопасности.
Зарубежный опыт
Для большинства европейских стран продажа пива на стадионах является классической историей, слабоалкогольные напитки продаются на аренах Германии и Англии. Приобретение пива также было доступно на последнем чемпионате Европы, который прошел в Германии.
На чемпионате мира 2022 года в Катаре пиво запретили продавать на территории стадионов. Законодательство Катара запрещает употребление алкоголя в общественных местах. Изначально организаторы турнира заявляли о полном запрете продажи и рекламы пива во время мундиаля. Впоследствии ФИФА сумела договориться о разрешении продажи пива в фан-зонах, но не на трибунах, а также в барах и ресторанах, обладающих специальной лицензией.