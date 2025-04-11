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Черчесов об Овечкине: «Можно с Яшиным ставить в один ряд, потому что Александр установил рекорд планетарного масштаба»

Капитан Вашингтона побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярках лиги в гостевом матче с Айлендерс (1:4). Лев Яшин является единственным вратарем в истории футбола, получившим Золотой мяч .
Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярках лиги в гостевом матче с «Айлендерс» (1:4). Лев Яшин является единственным вратарем в истории футбола, получившим «Золотой мяч».

— Могут ли динамовцы ставить Александра Овечкина в один ряд с Львом Ивановичем Яшиным после того, как он побил рекорд Гретцки?

— Да, смело можно ставить их в один ряд, потому что Александр установил рекорд планетарного масштаба, — сказал бывший главный тренер сборной России.

Аршавин и Филатов ездили за Овечкиным: вот их впечатления из Америки.