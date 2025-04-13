Галактионов о том, закончил ли «Локомотив» борьбу за медали: «Вы любите делать такие лозунги и штампы. Видели недавние результаты тура, команды из нижней части отбирают очки у лидеров»

Но у нас в матчах есть и большое количество ошибок в контроле мяча, которые заставляют терять инициативу, а потом мы стараемся героически ход игры переламывать. На это уже не остается времени. Понятно, что есть «волнообразность» в этих действиях. За счет качества работы и внутреннего роста наших игроков мы стараемся это минимизировать.