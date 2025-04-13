Галактионов о том, закончил ли «Локомотив» борьбу за медали: «Вы любите делать такие лозунги и штампы. Видели недавние результаты тура, команды из нижней части отбирают очки у лидеров»

— Хотелось бы услышать комментарий по игре.
— Тяжелый матч. Мы настраивали нашу команду на большое количество единоборств. Понимали, что соперник очень атлетичен, играет в вертикальный футбол, старается использовать большое количество подач и навесов в штрафную площадь. В принципе, достаточно равный первый тайм.
Был один момент, который предопределил результат матча, когда игрок с центра поля благодаря индивидуальным действиям совершает такой проход. У нас был момент у Пиняева во втором тайме, явный, что говорило о нашем стремлении сравнять счет. Можно было острее сыграть в организации атаки как команда.
— «Локомотив» в последних матчах нестабилен. Что не так с командой?
— Понятно, что есть перепады. Они есть и в первом круге. Есть большая группа молодых футболистов в составе. Но мы настраиваем наших ребят, акцентируем внимание на стабильности, чтобы наши качественные действия выражались в результате.
Но у нас в матчах есть и большое количество ошибок в контроле мяча, которые заставляют терять инициативу, а потом мы стараемся героически ход игры переламывать. На это уже не остается времени. Понятно, что есть «волнообразность» в этих действиях. За счет качества работы и внутреннего роста наших игроков мы стараемся это минимизировать.
— Можно ли после сегодняшнего поражения сказать, что «Локомотив» закончил борьбу за медали?
— Не надо ничего говорить. Вы очень любите делать такие лозунги и штампы. Есть матч, его надо выиграть. Вы видели недавние результаты тура, когда команды из нижней части таблицы отбирают очки и выигрывают у лидирующей группы.
С любым соперником сложно, непросто. Еще раз скажу: есть игра, к ней надо готовиться, выигрывать, добиваться положительного результата и уже в конце смотреть на турнирные расклады, — сказал главный тренер «Локомотива».
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