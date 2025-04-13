Ташуев о 1-й победе «Ахмата» в РПЛ за 5 матчей: «Был ничейный синдром. Рады беспроигрышной серии»

«Хочу поздравить с победой всех: болельщиков и всех наших руководителей. Был этот ничейный синдром. Три очка нужны. Соперник сложный, “Ростов” — команда сбитая в том смысле, что в хорошем состоянии и много лет работает тренерский штаб.
Ребята молодцы, проявили характер и мастерство. Забили хорошие мячи. В конце не дали ничего сделать, вовремя выпустили Жирова, чтобы перекрыть трех нападающих соперника.
Рады победе и беспроигрышной серии. Надо сейчас готовиться к Кубку России. В каждом матче, несмотря на соперника, будем стараться брать очки и выигрывать матчи«, — сказал тренер “Ахмата”.
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