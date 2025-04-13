Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташуев о 1-й победе «Ахмата» в РПЛ за 5 матчей: «Был ничейный синдром. Рады беспроигрышной серии»

«Ахмат» прервал 4-матчевую серию ничьих в турнире.

Источник: Спортс"

«Хочу поздравить с победой всех: болельщиков и всех наших руководителей. Был этот ничейный синдром. Три очка нужны. Соперник сложный, “Ростов” — команда сбитая в том смысле, что в хорошем состоянии и много лет работает тренерский штаб.

Ребята молодцы, проявили характер и мастерство. Забили хорошие мячи. В конце не дали ничего сделать, вовремя выпустили Жирова, чтобы перекрыть трех нападающих соперника.

Рады победе и беспроигрышной серии. Надо сейчас готовиться к Кубку России. В каждом матче, несмотря на соперника, будем стараться брать очки и выигрывать матчи«, — сказал тренер “Ахмата”.

Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды.