Ташуев о 1-й победе «Ахмата» в РПЛ за 5 матчей: «Был ничейный синдром. Рады беспроигрышной серии»

«Хочу поздравить с победой всех: болельщиков и всех наших руководителей. Был этот ничейный синдром. Три очка нужны. Соперник сложный, “Ростов” — команда сбитая в том смысле, что в хорошем состоянии и много лет работает тренерский штаб.