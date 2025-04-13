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Деменко об 1:2 «Спартака» с Махачкалой: «Чемпионская команда не может так играть домашние матчи. Станкович не настроил футболистов должным образом»

«Матч “Спартака” показал, что больший настрой был у футболистов махачкалинского “Динамо”. Красно-белые думали, что возьмут Махачкалу легко, но тех не так просто обыграть.

Источник: Спортс"

Станкович не настроил футболистов должным образом. «Динамо» нечего было терять, поэтому с первых минут их игроки вышли заряженными. «Спартак» же думал, что они не спеша все решат, но красно-белые немного проснулись, только когда пропустили два мяча.

Трансферы Солари и Гарсии пока себя не оправдывают в плане потраченных на них денег. Адаптация футболистам дается очень сложно. При этом, возможно, с ними повторится история как с Угальде, и они раскроются в следующем сезоне.

Однако «Спартаку» уже сейчас нужен результат, но его нет. Чемпионская команда не может так играть домашние матчи«, — сказал бывший футболист “Спартака”.

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