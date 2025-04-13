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Булыкин о серии побед ЦСКА из 5 матчей в РПЛ: «Заслуженный лидер весны. В команде нет топ-звезд, но работают слаженно и добиваются результата»

"ЦСКА — образец того, как команда должна играть после зимней паузы. Армейцы весной отлично играют, стабильно набирают очки, благодаря чему ощутимо поправили ситуацию в турнирной таблице. Не удивлюсь, если подопечные Николича еще будут прибавлять и подниматься выше.

Источник: Sports

"ЦСКА — образец того, как команда должна играть после зимней паузы. Армейцы весной отлично играют, стабильно набирают очки, благодаря чему ощутимо поправили ситуацию в турнирной таблице. Не удивлюсь, если подопечные Николича еще будут прибавлять и подниматься выше.

В команде нет топ-звезд, но работают слаженно и добиваются результата. Настрой на каждую игру у них подходящий, какой и должен быть. ЦСКА пока заслуженный лидер весны«, — сказал экс-нападающий “Локомотива” и “Динамо”.

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