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Дзюба о пенальти «Факелу»: «Савичев сказал: “Иди, бей”. Сейчас эпоха ВАР, так бы игру рукой не заметили. “Акрон” счастлив выиграть, важнейшая победа на этом этапе»

«Акрон» обыграл «Факел» (1:0) в матче 24‑го тура Мир РПЛ. Дзюба забил единственный гол в матче, реализовав пенальти. На счету форварда, являющегося рекордсменом по числу голов в истории российского футбола, теперь 237 мячей за карьеру.

Источник: Спортс"

«Савичев, наверное, должен был бить пенальти, но Костя подошел и сказал: “Иди, бей”. И я пошел. Самое важное, что была сегодня победа, так как конкуренты внизу выиграли, плюс мы хотим подтянуться.

Нервный матч и тяжелый. По делу выиграли, считаю. Могли и больше забивать, но нервозность и неопытность сказывается. Мы все‑таки дебютанты. Многим надо пройти этот путь. Сейчас эпоха ВАР, так бы игру рукой не заметили. В эпизоде мне показалось, что вообще Беншимол сыграл (улыбается). Но на повторе увидели, что это пенальти. Счастливы выиграть, важнейшая победа. Самая важная на этом этапе.

Сейчас спокойно готовимся к «Спартаку». Махачкалинцы показали, что «Спартак» можно обыгрывать. Расслабляться не будем, ужен нарасслаблялись с «Пари НН», и «Ростову» глупо проиграли. Вроде со всеми неплохо играем. Сейчас на первый план выходит победа, а не хорошая игра. Нервозность немного раздражала«, — сказал форвард “Акрона”.

«Акрон» набрал 28 очков и занял 9-е место в таблице Мир РПЛ, «Факел» (15) идет 15‑м.

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