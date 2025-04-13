Дзюба о пенальти «Факелу»: «Савичев сказал: “Иди, бей”. Сейчас эпоха ВАР, так бы игру рукой не заметили. “Акрон” счастлив выиграть, важнейшая победа на этом этапе»

Нервный матч и тяжелый. По делу выиграли, считаю. Могли и больше забивать, но нервозность и неопытность сказывается. Мы все‑таки дебютанты. Многим надо пройти этот путь. Сейчас эпоха ВАР, так бы игру рукой не заметили. В эпизоде мне показалось, что вообще Беншимол сыграл (улыбается). Но на повторе увидели, что это пенальти. Счастливы выиграть, важнейшая победа. Самая важная на этом этапе.