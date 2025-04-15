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Сабалета о сравнении Месси с Роналду и Марадоной: «Не спрашивайте меня насчет Диего. В остальном — Лео величайший»

"Я играл с Месси и против Месси, я наслаждался игрой с ним и страдал в матчах против него, я был его партнером и соперником. Я за многое благодарен ему, мне повезло.

Источник: Спортс"

Прежде люди любили спрашивать, кто лучше: он, Роналду или Марадона. Не спрашивайте меня насчет Диего, я не принимаю такой вопрос.

А в остальном — Лео величайший", — сказал бывший защитник сборной Аргентины.