Назвавший Дзюбу чушеносцем Сулумов о бое Артема с Махачевым: «Смешно, полраунда продержится, может. Он где сейчас? В “Акроне”? Даже не знаю такой клуб. Футболисты без биты нам не конкуренты»

— Смешно, когда кто-то говорит, что может конкурировать с бойцами ММА. Дзюба где-то играет сейчас? В «Акроне»? Даже не знаю такой клуб.
Это то же самое, если я скажу, что выйду в основе «Спартака» или «Зенита» и оформлю пару голов. Так же глупо и безосновательно.
Любой хороший легковес из ММА доставит проблем человеку любой массы на улице. Это другой уровень подготовки, выносливости и ударов. Это наша работа.
Как мы не сможем конкурировать в футболе, так и футболисты не смогут конкурировать с нами, если у них не будет газового баллона или биты.
— Сколько бы Дзюба продержался в бою с Махачевым?
— Может быть, полраунда.
— Сколько должен тренироваться профессиональный футболист, чтобы противопоставить что-то среднему бойцу ММА?
— Несколько лет, чтобы сносно смотреться. Если у футболиста будет преимущество в габаритах, может быть, что-то получится. В целом, это из области фантастики, — сказал Сулумов.
Три часа с Дзюбой: Аршавин — не лидер, работа с Эмери — кошмар, есть шансы в бою против Махачева.