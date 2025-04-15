Симеоне про Альвареса: «Хулиан проводит потрясающий сезон. Он забил 14 голов в Ла Лиге, но мы говорим ему, что Левандовски забил гораздо больше»

«Мы знаем, что простых игр не бывает. Невозможно постоянно все контролировать, мы видели это и сегодня. Футбол не ждет: есть только сегодня, сегодня, сегодня. Благодаря коллективным усилиям команды мы смогли хорошо отреагировать [на пропущенные голы]».
— Как вы оцените Рикельме?
— А вы? Он быстр и сосредоточен на том, что нужно команде. Он хорошо начал сезон, затем играл меньше, а сейчас он играет, потому что делает то, что нужно команде".
— У Хулиана [Альвареса] 26 голов в этом сезоне.
— Хулиан проводит потрясающий сезон. Нам нужен был такой игрок. Нам нужны его качества. Он очень хорошо играет; он забил 14 голов в Ла Лиге, но мы говорим ему, что Левандовски забил гораздо больше (смеется).
— Во втором туре подряд вам приходится отыгрываться.
— Так было и в матче с «Севильей», и сегодня. И пенальти, и гол с рикошетом от стенки, были случайностью. Но главное — это реакция команды: Джулиано [Симеоне] заработал пенальти, забил, после чего мы снова сбавили обороты.
Второй тайм мы начали в более спокойном темпе, и это удобно для команды, которой приходится защищаться. Через пятнадцать минут после начала второго тайма игра пошла так, как мы хотели: мы стали рисковать, бить со средней дистанции, усложнять игры сопернику, и добились своего в последние полчаса матча, — сказал Симеоне.