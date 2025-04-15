Симеоне про Альвареса: «Хулиан проводит потрясающий сезон. Он забил 14 голов в Ла Лиге, но мы говорим ему, что Левандовски забил гораздо больше»

Второй тайм мы начали в более спокойном темпе, и это удобно для команды, которой приходится защищаться. Через пятнадцать минут после начала второго тайма игра пошла так, как мы хотели: мы стали рисковать, бить со средней дистанции, усложнять игры сопернику, и добились своего в последние полчаса матча, — сказал Симеоне.