Огнен Мимович: «Моуринью должно быть место в топ-3 лучших тренеров всех времен. Его футбольный путь говорит сам за себя»

Мне кажется, что в топ-3 лучших тренеров всех времен должно быть место для Жозе Моуринью. Немного жаль, что наше общение пока было таким коротким: когда перешел в «Фенербахче», довольно быстро выяснилась особенность лимита на легионеров в Турции. В итоге мы успели поговорить буквально 10−15 минут.