Огнен Мимович: «Моуринью должно быть место в топ-3 лучших тренеров всех времен. Его футбольный путь говорит сам за себя»

— Ты совсем недолго был в расположении «Фенербахче», но все же успел познакомиться и пообщаться с главным тренером команды Жозе Моуринью. Расскажи, почему, по-твоему, Моуринью — это топ-тренер?
— Сложно сформулировать, но я абсолютно убежден, что весь его футбольный путь говорит сам за себя.
Мне кажется, что в топ-3 лучших тренеров всех времен должно быть место для Жозе Моуринью. Немного жаль, что наше общение пока было таким коротким: когда перешел в «Фенербахче», довольно быстро выяснилась особенность лимита на легионеров в Турции. В итоге мы успели поговорить буквально 10−15 минут.
За этот короткий разговор он очень о многом спросил у меня, дал какие-то советы, очень по-отечески ко мне отнесся. Было очень приятно с ним обо всем этом поговорить, обсудить карьеру и какие-то дальнейшие шаги.
И он как раз был тем, кто посоветовал, что делать в такой ситуации дальше. В общем мы прекрасно пообщались. Но пока наше общение ограничивалось тем единственным разговором.
— Жозе работал во многих командах. В каком клубе он запомнился тебе больше всего?
— Опять же сложно сказать из-за того, что я молодой игрок и не видел какие-то его первые успехи.
Поэтому в голову приходят периоды Моуринью в «Роме» и «Челси». Это те две команды, игру которых я видел и могу сейчас назвать, — сказал Огнен Мимович.