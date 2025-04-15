Бенитес опроверг, что покинул «Реал» из-за конфликтов с Роналду: «Криштиану — великий игрок и феномен. Между нами никогда не было разногласий»

Я ушел из-за определенных внутренних проблем в клубе, но они не имели никакого отношения к Роналду«, — сказал бывший главный тренер “Реала” в интервью MBC Masr 2.
Бенитес возглавлял мадридскую команду с 2015 по 2016 год.
«Это неправда, что я ушел из “Реала” ради Криштиану Роналду. Между нами никогда не было никаких разногласий, он великий игрок и феномен.
Я ушел из-за определенных внутренних проблем в клубе, но они не имели никакого отношения к Роналду«, — сказал бывший главный тренер “Реала” в интервью MBC Masr 2.
Бенитес возглавлял мадридскую команду с 2015 по 2016 год.