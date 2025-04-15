Представитель Дзюбы: «Transfermarkt пересчитал голевые действия Лоськова — убрал одну передачу. Были уверены, что Артем только догнал Дмитрия, а, оказывается, перегнал»

По версии Transfermarkt, у Артема Дзюбы 266 результативных действий в чемпионатах России, у Дмитрия Лоськова — 265.
По версии «Спорт-Экспресса» и Спортса«», Лоськов набрал 255 очков за карьеру. В активе Дзюбы 249 (166+83) баллов.
"Этот рекорд получился неожиданным. Недавно Transfermarkt пересчитал голевые действия Дмитрия Лоськова, убрал ему одну передачу.
Мы были уверены, что Артем только догнал Лоськова, а, оказывается, перегнал.
Для избежания каких-либо споров нужно, помимо создания единого подсчета, также и побить рекорды по всем версиям.
Надеюсь, в этом сезоне Артему это удастся. Полный вперед! Когда он побьет все рекорды по «гол+пас», будут и другие цели. Проблем с мотивацией нет и никогда не было.
Только вперед! Верим, что следующие удачные действия будут в матче со «Спартаком», — сказал Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы.