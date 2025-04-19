Микель Артета: «Если бы в начале сезона у меня спросили: “На каком месте ты видишь “Арсенал” с учетом всего, что случится?”, наверное, “На втором” было бы правильным от

"Безусловно, были вещи, которые мы могли бы сделать лучше. Если бы не было травм, удалений, спорных решений арбитров — возможно, мы выиграли бы все матчи. Но имеем то, что имеем. По окончании сезона мы подведем итоги, что сработало, а что нет.