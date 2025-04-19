«Вагнер Лав мог неделю не тренироваться, а потом хет‑трик со “Спартаком” сделать. Бителло, наверное, из этой категории». Гусев о бразильцах

«Бразильцы вообще такие, сами по себе игровики. Я всегда тоже вспоминаю, когда в свое время в ЦСКА был Вагнер Лав, и он мог тоже неделю не тренироваться или две, потом выйти и хет‑трик со “Спартаком” сделать. Они вообще в этом плане уникальные люди.