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«Вагнер Лав мог неделю не тренироваться, а потом хет‑трик со “Спартаком” сделать. Бителло, наверное, из этой категории». Гусев о бразильцах

В январе бразилец пропустил две недели сборов из-за желания перейти в другой клуб.

Источник: Спортс"

«Бразильцы вообще такие, сами по себе игровики. Я всегда тоже вспоминаю, когда в свое время в ЦСКА был Вагнер Лав, и он мог тоже неделю не тренироваться или две, потом выйти и хет‑трик со “Спартаком” сделать. Они вообще в этом плане уникальные люди.

Немногим, конечно, дано такое, но Бителло, наверное, из этой категории. Я говорю, он пропустил вот столько, но, как я понимаю, он тренировался там и играл все равно, поэтому, глядя на него, ты не скажешь, что он пропустил какой‑то период предсезонки«, — сказал ассистент тренера “Динамо”.

В 8 матчах в 2025 году на счету Бителло 1 гол и 2 ассиста в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.