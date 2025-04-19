Аморим допустил, что молодежь сыграет с «Вулвс»: «Не лучший момент в сезоне для “МЮ”, но мы должны это сделать. Сюрпризы иногда случаются»

"Думаю, сейчас не лучший момент в сезоне, да и сам сезон не лучший, чтобы выпускать молодых — у них должны быть веские основания на то, чтобы показать, на что они способны. Но в данный момент мы должны это сделать, и сюрпризы иногда случаются.