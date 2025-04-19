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Аморим допустил, что молодежь сыграет с «Вулвс»: «Не лучший момент в сезоне для “МЮ”, но мы должны это сделать. Сюрпризы иногда случаются»

Игра 33-го тура АПЛ пройдет в воскресенье на «Олд Траффорд».

Источник: Спортс"

"Думаю, сейчас не лучший момент в сезоне, да и сам сезон не лучший, чтобы выпускать молодых — у них должны быть веские основания на то, чтобы показать, на что они способны. Но в данный момент мы должны это сделать, и сюрпризы иногда случаются.

Эйден [Хевен] недавно играл, и честно могу сказать: мы пошли на это из-за травм. Но на сегодняшний день Эйден, думаю, игрок обоймы, и если он готов и выдерживает конкуренцию, то он готов играть. Так что посмотрим.

Амасс очень хорошо сегодня поработал. Чидо [Оби-Мартин] довольно неплохо себя проявлял, когда выходил на поле. Сейчас тяжелая ситуация и не тот момент, когда молодые должны играть, но если нам придется их выпустить, то мы сделаем это«, — сказал тренер “Манчестер Юнайтед”.