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«Убрать Галактионова — это будет ошибкой. Шестое место — потолок “Локо”, только Семин справился бы лучше». Борис Игнатьев о тренерах

"Неправильно убирать Галактионова. Пошло какое-то направление в российском футболе, что чуть пошли поражения, то сразу надо выгонять тренера. Вы создайте условия для него, сделайте все возможное, тогда и спрашивайте с него объективно.

Источник: Sports

"Неправильно убирать Галактионова. Пошло какое-то направление в российском футболе, что чуть пошли поражения, то сразу надо выгонять тренера. Вы создайте условия для него, сделайте все возможное, тогда и спрашивайте с него объективно.

Галактионов работает на хорошем уровне. При нем незначительная трата финансов, а играют молодые локомотивские ребята. В прессе надо поддерживать наших тренеров.

Конечно, хочется, чтобы «Локомотив» был повыше в таблице. Если это не получается, то надо искать пути, как помочь футболистам. Убрать Галактионова — это будет ошибкой. Шестое место — это сейчас потолок «Локомотива», никто из тренеров не справился бы лучше. Только если Семин бы мог. А кто добивался чего-то лучше, чем он?" — сказал экс-тренер сборной России.