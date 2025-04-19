«Убрать Галактионова — это будет ошибкой. Шестое место — потолок “Локо”, только Семин справился бы лучше». Борис Игнатьев о тренерах

Конечно, хочется, чтобы «Локомотив» был повыше в таблице. Если это не получается, то надо искать пути, как помочь футболистам. Убрать Галактионова — это будет ошибкой. Шестое место — это сейчас потолок «Локомотива», никто из тренеров не справился бы лучше. Только если Семин бы мог. А кто добивался чего-то лучше, чем он?" — сказал экс-тренер сборной России.