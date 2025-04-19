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Шнякин о хейтерах: «Самые любимые — те, кто не могут разобраться, за кого болеет комментатор. Устал доказывать, что мне плевать, кто играет и выиграет»

— В отличие от многих комментаторов, ты лично отвечаешь своим хейтерам. Какая самая частая претензия, веришь в «накаркал», «нефартовый»?

Источник: Спортс"

— Самые любимые — это ребята, которые никак не могут разобраться или нафантазировать, за кого там болеет комментатор. Я устал доказывать, что мне глобально плевать, кто играет и кто выиграет. За исключением случаев, когда играют сборные России, Италии, а также российские и итальянские клубы в еврокубках.

О, вспомнил! Во время Евро-2024 мы с Костей [Геничем] прокомментировали матч Италия — Испания. Помню еще, что зрителям зашел тот баттл-комментарий. Мы договорились, что каждый из нас будет болеть в открытую за свою любимую сборную. Предупредили об этом в соцсетях, рассказали об этом в самом репортаже.

Ну, и троллили друг друга в эфире, весело передразнивали друг друга, добавив эмоций в репортаж о матче, который был однобоким — к сожалению, Испания играла гораздо качественнее.

Ну, и что ты думаешь? С утра наткнулся на пару гневным сообщений о том, как «Шнякин задрал так открыто топить за этих испашек»! Ну, тут уже ничего не поделаешь. Человек слышит только то, что хочет слышать, — сказал Шнякин.