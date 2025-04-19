Шнякин о хейтерах: «Самые любимые — те, кто не могут разобраться, за кого болеет комментатор. Устал доказывать, что мне плевать, кто играет и выиграет»

О, вспомнил! Во время Евро-2024 мы с Костей [Геничем] прокомментировали матч Италия — Испания. Помню еще, что зрителям зашел тот баттл-комментарий. Мы договорились, что каждый из нас будет болеть в открытую за свою любимую сборную. Предупредили об этом в соцсетях, рассказали об этом в самом репортаже.