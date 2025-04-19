Дзюба после гола «Спартаку» показал футболку со львом, побеждающим лося в Колизее: «Был лось 266, стал лев 267». Артем и Transfermarkt считают, что он опередил Лоськова по голам и пасам

Забив мяч, Дзюба подбежал к камере и задрал свою игровую футболку вверх. Под ней оказалась еще одна футболка, на которой изображен лев, поставивший лапы на побежденного лося в Колизее.
Надпись гласит: «Был лось, стал лев». На футболке указано число 267 — столько результативных действий в чемпионатах России насчитывает у Дзюбы Transfermarkt. По версии сайта у Дмитрия Лоськова — 265 очков по системе «гол+пас».
По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса«», Лоськов набрал 255 очков за карьеру. В активе Дзюбы после гола и передачи со «Спартаком» стало 251 (167+84) очко.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».
Представитель Дзюбы: «Transfermarkt пересчитал голевые действия Лоськова — убрал одну передачу. Были уверены, что Артем только догнал Дмитрия, а, оказывается, перегнал».
Дзюба о пересчете его статистики Спортсом«» и «СЭ»: «Они жестко предвзяты. Какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой путь принизить. Я этого не позволю».