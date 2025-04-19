Тренер «Спартака» Романов о волевой победе над «Акроном»: «В перерыве сказали футболистам, что они лучшие. Пока есть хоть какие‑то шансы на чемпионство, будем биться до конца»

— Прежде всего мы сказали футболистам, что они лучшие, что никто не может нам просто так забить два мяча, что они умеют действовать агрессивно. В итоге с таким настроем мы отпустили их на второй тайм. Видим, что наши слова до футболистов дошли, у нас великолепные игроки.