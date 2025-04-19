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Тренер «Спартака» Романов о волевой победе над «Акроном»: «В перерыве сказали футболистам, что они лучшие. Пока есть хоть какие‑то шансы на чемпионство, будем биться до конца»

В субботу «Спартак» обыграл «Акрон», уступая после первого тайма со счетом 0:2.

Источник: Спортс"

— Сегодня Руслан Литвинов играл с Артемом Дзюбой. Это была персональная задача?

— Ну да, «Акрон» много атак развивает через Дзюбу, поэтому у защитников была задача играть с ним плотнее, не давать ему спокойно сбрасывать мячи после верховых единоборств.

— Какой разговор был в перерыве, что команда так преобразилась во втором тайме?

— Прежде всего мы сказали футболистам, что они лучшие, что никто не может нам просто так забить два мяча, что они умеют действовать агрессивно. В итоге с таким настроем мы отпустили их на второй тайм. Видим, что наши слова до футболистов дошли, у нас великолепные игроки.

— После незабитого пенальти Барко в первом тайме кто принимал решение по пенальти во втором тайме?

— У нас есть штатный пенальтист, но бывает, что когда футболист уверен, то может взять эту инициативу на себя. Барко — наш лидер. Да, бывает, что не забивает, но он уверен в себе, и взял на себя инициативу.

— Какие шансы на чемпионство?

— Пока есть хоть какие‑то шансы, мы будем биться до конца, — сказал Владимир Романов.