Тренер «Спартака» Романов о волевой победе над «Акроном»: «В перерыве сказали футболистам, что они лучшие. Пока есть хоть какие‑то шансы на чемпионство, будем биться до конца»

— Сегодня Руслан Литвинов играл с Артемом Дзюбой. Это была персональная задача?
— Ну да, «Акрон» много атак развивает через Дзюбу, поэтому у защитников была задача играть с ним плотнее, не давать ему спокойно сбрасывать мячи после верховых единоборств.
— Какой разговор был в перерыве, что команда так преобразилась во втором тайме?
— Прежде всего мы сказали футболистам, что они лучшие, что никто не может нам просто так забить два мяча, что они умеют действовать агрессивно. В итоге с таким настроем мы отпустили их на второй тайм. Видим, что наши слова до футболистов дошли, у нас великолепные игроки.
— После незабитого пенальти Барко в первом тайме кто принимал решение по пенальти во втором тайме?
— У нас есть штатный пенальтист, но бывает, что когда футболист уверен, то может взять эту инициативу на себя. Барко — наш лидер. Да, бывает, что не забивает, но он уверен в себе, и взял на себя инициативу.
— Какие шансы на чемпионство?
— Пока есть хоть какие‑то шансы, мы будем биться до конца, — сказал Владимир Романов.