Дзюба после 2:3 со «Спартаком»: «Извините, господа. Боюсь лишнего сказать»

По ходу матча «Акрон» вел 2:0 и пропустил решающий мяч с пенальти на 94-й минуте. 36-летний форвард хозяев отметился голом и результативной передачей.
«Извините, господа. Боюсь лишнего сказать», — заявил Артем Дзюба после игры.
Дзюба, забив «Спартаку», показал футболку со львом, побеждающим лося в Колизее: «Был лось 266, стал лев 267». Артем и Transfermarkt считают, что он опередил Лоськова по «гол+пас» в ЧР.
У Дзюбы 10 голов за 22 матча против «Спартака» — воспитанник красно-белых забил с пенальти и отдал пас в составе «Акрона».