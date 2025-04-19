Дзюба после 2:3 от «Спартака»: «Мы знаем, кто сегодня был лучшим на поле»

Клуб из Тольятти потерпел поражение со счетом 2:3 в 25-м туре Мир РПЛ, 36-летний форвард отметился голом и результативной передачей. Забив мяч, он показал футболку со львом, побеждающим лося в Колизее — Артем считает, что он опередил Дмитрия Лоськова по набранным очкам по системе «гол+пас» в чемпионате России.