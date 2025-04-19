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Дзюба после 2:3 от «Спартака»: «Мы знаем, кто сегодня был лучшим на поле»

Клуб из Тольятти потерпел поражение со счетом 2:3 в 25-м туре Мир РПЛ, 36-летний форвард отметился голом и результативной передачей. Забив мяч, он показал футболку со львом, побеждающим лося в Колизее — Артем считает, что он опередил Дмитрия Лоськова по набранным очкам по системе «гол+пас» в чемпионате России.

Источник: Спортс"

Клуб из Тольятти потерпел поражение со счетом 2:3 в 25-м туре Мир РПЛ, 36-летний форвард отметился голом и результативной передачей. Забив мяч, он показал футболку со львом, побеждающим лося в Колизее — Артем считает, что он опередил Дмитрия Лоськова по набранным очкам по системе «гол+пас» в чемпионате России.

— Спасибо большое за поздравления! Рекорд побил, я счастлив! Но победа важнее. Но сегодня мы знаем, кто лучшим был на поле (улыбается).

— На кого ты намекаешь?

— Я ничего не намекаю. Думайте сами, — сказал Дзюба.

Дзюба после 2:3 со «Спартаком»: «Извините, господа. Боюсь лишнего сказать».