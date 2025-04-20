Симеоне о 0:1 от «Лас-Пальмаса»: «Дело не в отсутствии настроя, “Атлетико” просто играл плохо. Замены сегодня не сработали. Пропущенный гол — олицетворение нашей игры во 2-м тайме&raqu

— Вы прощаетесь с надеждой выиграть Ла Лигу?
— Если бы у нас был хоть какой-то шанс на победу в чемпионате, мы должны были бы показывать идеальные результаты. Сегодня мы этого не сделали.
Первый тайм был довольно неплохим, но вратарь не позволил нам выйти вперед. Мы контролировали контратаки и свободные зоны. Во втором тайме игра началась вяло, мы не смогли воплотить то, на что рассчитывали. Пропущенный гол стал олицетворением нашей игры во втором тайме.
— Была заметна низкая интенсивность.
— Мы в клубе уже 14 лет. Мы собираемся беречь и сохранять то, что создали. Мы продолжим поиск людей, которые будут работать так, как мы хотим.
— Как вы объясните неудачный второй тайм?
— Меня не смутил настрой команды, мы просто играли плохо. У нас был план на игру, и я делал замены, чтобы найти подходы к воротам, но не получилось. Сегодня замены не сработали. Дело не в отсутствии настроя, мы просто играли плохо.
— В последних матчах оборона была не очень надежной.
— На заключительном отрезке сезона мы испытывали больше трудностей, чем в начале. Для нас это очень важный этап сезона. Нам нужны люди, которые понимают, что нам нужно, — сказал Симеоне.