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Симеоне о 0:1 от «Лас-Пальмаса»: «Дело не в отсутствии настроя, “Атлетико” просто играл плохо. Замены сегодня не сработали. Пропущенный гол — олицетворение нашей игры во 2-м тайме&raqu

Мадридский клуб проиграл матч 32-го тура Ла Лиги со счетом 0:1.
Источник: Спортс"

— Вы прощаетесь с надеждой выиграть Ла Лигу?

— Если бы у нас был хоть какой-то шанс на победу в чемпионате, мы должны были бы показывать идеальные результаты. Сегодня мы этого не сделали.

Первый тайм был довольно неплохим, но вратарь не позволил нам выйти вперед. Мы контролировали контратаки и свободные зоны. Во втором тайме игра началась вяло, мы не смогли воплотить то, на что рассчитывали. Пропущенный гол стал олицетворением нашей игры во втором тайме.

— Была заметна низкая интенсивность.

— Мы в клубе уже 14 лет. Мы собираемся беречь и сохранять то, что создали. Мы продолжим поиск людей, которые будут работать так, как мы хотим.

— Как вы объясните неудачный второй тайм?

— Меня не смутил настрой команды, мы просто играли плохо. У нас был план на игру, и я делал замены, чтобы найти подходы к воротам, но не получилось. Сегодня замены не сработали. Дело не в отсутствии настроя, мы просто играли плохо.

— В последних матчах оборона была не очень надежной.

— На заключительном отрезке сезона мы испытывали больше трудностей, чем в начале. Для нас это очень важный этап сезона. Нам нужны люди, которые понимают, что нам нужно, — сказал Симеоне.