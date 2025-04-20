Сафонов о «ПСЖ»: «Я старался быть реалистом, когда переходил, были большие амбиции. Оглядываясь назад, понимаю, что проделан большой путь»

— Я старался быть реалистом. Когда я переходил, у меня были большие амбиции. Оглядываясь назад, я понимаю, что проделан большой путь.
— Важно ли вам закончить сезон без поражений?
— Безусловно. Как раз-таки стремление к рекорду, к чему-то новому — это важно. Это помогает находить мотивацию.
— Возможно вообще о чем-то думать, кроме как о Лиге чемпионов?
— Заметно, что у нас есть ротация состава. Это большой плюс, что мы можем менять игроков и копить эмоции к Лиге чемпионов, а также показывать результат в Лиге 1, — сказал голкипер «ПСЖ» в интервью Okko.