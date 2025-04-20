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Сафонов о «ПСЖ»: «Я старался быть реалистом, когда переходил, были большие амбиции. Оглядываясь назад, понимаю, что проделан большой путь»

Парижане с Сафоновым в составе обыграли Гавр Далера Кузяева в 30-м туре Лиги 1 (2:1).
Источник: Спортс"

— Я старался быть реалистом. Когда я переходил, у меня были большие амбиции. Оглядываясь назад, я понимаю, что проделан большой путь.

— Важно ли вам закончить сезон без поражений?

— Безусловно. Как раз-таки стремление к рекорду, к чему-то новому — это важно. Это помогает находить мотивацию.

— Возможно вообще о чем-то думать, кроме как о Лиге чемпионов?

— Заметно, что у нас есть ротация состава. Это большой плюс, что мы можем менять игроков и копить эмоции к Лиге чемпионов, а также показывать результат в Лиге 1, — сказал голкипер «ПСЖ» в интервью Okko.