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Егоров считает ошибочным пенальти против «Спартака»: «Дзюба работает двумя руками и отодвигает Умярова — фол в нападении. Контакт с ногой Артема — уже потом»

Эпизод произошел в матче Мир РПЛ между красно-белыми и Акроном (3:2) в середине первого тайма при счете 0:0.
Источник: Спортс"

"Пенальти после борьбы Дзюбы и Умярова — спорный эпизод, который читается совсем неоднозначно. На первый взгляд — да, контакт есть: Умяров задевает Дзюбу по ноге в штрафной. Но если отмотать момент на полсекунды назад, то картина становится совсем другой.

Сначала — борьба за позицию. И здесь Дзюба работает руками. Двумя. Он четко отодвигает Умярова, буквально выталкивая его из эпизода, за счет чего и получает преимущество в корпусе и касание мяча. А уже после этого происходит контакт с ногой — да, Умяров попадает, но контекст важнее детали.

Если идти по логике последовательности нарушений, то первым был фол в атаке. Физическое давление руками от Дзюбы дало ему преимущество — и именно это должно было быть зафиксировано. Такие эпизоды — классика борьбы в штрафной, и судьи часто обращают внимание на то, кто первым нарушил правила. В данном случае — это Дзюба.

Как итог: на мой взгляд, правильное решение — фол в нападении и штрафной в пользу Спартака. А значит — пенальти не должно было быть вовсе", — сказал бывший арбитр.

«Был лось — стал лев». Такой футболкой Дзюба отпраздновал гол «Спартаку».