Егоров считает ошибочным пенальти против «Спартака»: «Дзюба работает двумя руками и отодвигает Умярова — фол в нападении. Контакт с ногой Артема — уже потом»

Если идти по логике последовательности нарушений, то первым был фол в атаке. Физическое давление руками от Дзюбы дало ему преимущество — и именно это должно было быть зафиксировано. Такие эпизоды — классика борьбы в штрафной, и судьи часто обращают внимание на то, кто первым нарушил правила. В данном случае — это Дзюба.