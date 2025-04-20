Егоров считает ошибочным пенальти против «Спартака»: «Дзюба работает двумя руками и отодвигает Умярова — фол в нападении. Контакт с ногой Артема — уже потом»

"Пенальти после борьбы Дзюбы и Умярова — спорный эпизод, который читается совсем неоднозначно. На первый взгляд — да, контакт есть: Умяров задевает Дзюбу по ноге в штрафной. Но если отмотать момент на полсекунды назад, то картина становится совсем другой.
Сначала — борьба за позицию. И здесь Дзюба работает руками. Двумя. Он четко отодвигает Умярова, буквально выталкивая его из эпизода, за счет чего и получает преимущество в корпусе и касание мяча. А уже после этого происходит контакт с ногой — да, Умяров попадает, но контекст важнее детали.
Если идти по логике последовательности нарушений, то первым был фол в атаке. Физическое давление руками от Дзюбы дало ему преимущество — и именно это должно было быть зафиксировано. Такие эпизоды — классика борьбы в штрафной, и судьи часто обращают внимание на то, кто первым нарушил правила. В данном случае — это Дзюба.
Как итог: на мой взгляд, правильное решение — фол в нападении и штрафной в пользу Спартака. А значит — пенальти не должно было быть вовсе", — сказал бывший арбитр.
«Был лось — стал лев». Такой футболкой Дзюба отпраздновал гол «Спартаку».