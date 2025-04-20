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Радимов об удалении Каккоева: «Еще два года тюрьмы можно за это — Годяев поедет в больницу. Глупая красная карточка, когда “Пари НН” нужно набирать очки»

На 30-й минуте игры Мир РПЛ защитник «Пари НН» сфолил в центре поля, в подкате ударив прямой ногой в голень Данилы Годяева.

Источник: Спортс"

После просмотра видеоповтора главный судья Михаил Черемных показал Каккоеву красную карточку. Годяев не смог продолжить матч и был заменен на Владислава Сарвели.

"Это удаление. И еще два года тюрьмы можно за это, потому что Годяев сейчас поедет в больницу. Безрассудная, глупая, неоправданная красная карточка, когда команде нужно набирать очки.

Что касается игры, то «Локомотив» был на голову сильнее. А после удаления можно было заканчивать игру, только нужно было понять, сколько железнодорожники забьют«, — сказал бывший футболист “Зенита”.