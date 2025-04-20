Фомин о «Динамо»: «Идем с лучшим графиком, чем в прошлом сезоне, но другие еще лучше идут. Надо еще лучше играть и набирать очки»

— Я никогда не мыслю так, что мы должны что-то заранее говорить и рассуждать о борьбе за чемпионство. Нет, надо идти от игры к игре, для начала сосредоточиться на предстоящем домашнем матче с «Рубином». Надо готовиться к этому. А там, если получится выдать победную серию, посмотрим, на что можем претендовать.