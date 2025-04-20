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Фомин о «Динамо»: «Идем с лучшим графиком, чем в прошлом сезоне, но другие еще лучше идут. Надо еще лучше играть и набирать очки»

— Почему во встречах с топ-командами в этом сезоне у «Динамо» не очень хорошие результаты: в чемпионате победа над «Локомотивом» (3:1) и ничья со «Спартаком» (2:2), а в Кубке ничья с ЦСКА и вылет от него из Пути РПЛ, а остальные матчи проиграны?

Источник: Спортс"

— Я согласен, что результаты не очень. Но по игре где-то мы заслуживали большего. Например, в последнем матче с ЦСКА в Кубке мы были ближе к победе. Но что есть, то есть.

На данный момент дела обстоят так, но у нас еще впереди матчи со «Спартаком» в Кубке и чемпионате, игра с «Зенитом» дома в чемпионате. И есть все для того, чтобы исправить эту статистику, о которой вы говорите.

— Впереди у вас матч 25-го тура РПЛ, год назад именно с него «Динамо» начало победную серию, в результате которой чуть не выиграло золото. Сейчас чувствуете, что можете это повторить?

— Я никогда не мыслю так, что мы должны что-то заранее говорить и рассуждать о борьбе за чемпионство. Нет, надо идти от игры к игре, для начала сосредоточиться на предстоящем домашнем матче с «Рубином». Надо готовиться к этому. А там, если получится выдать победную серию, посмотрим, на что можем претендовать.

— «Динамо» при этом в нынешнем чемпионате после 24 туров заработало на два очка больше, чем в прошлом розыгрыше. Почему при этом со стороны многим кажется, что вы стали хуже?

— Конечно, все идет от результата, места в таблице. Тогда мы были третьими, сейчас пятые. Идем с лучшим графиком, но другие команды еще лучше идут. Если хотим быть выше, значит, надо еще лучше играть и набирать очки, — сказал полузащитник «Динамо».