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Семин о голе Барко «Акрону»: «Можно было назначить пенальти, а можно было и не назначать. Иногда не понимаю работу ВАР»

В матче Мир РПЛ с Акроном (3:2) хавбек красно-белых Эсекиэль Барко забил победный гол на 94-й минуте.
Источник: Sports

«Все закономерно, “Спартак” в принципе сильнее. Каждый игрок “Спартака” в отдельности сильнее, чем у “Акрона”. Красно-белые допустили ошибки, когда проигрывали 0:2, но они исправили ситуацию, и в этом плане нужно отдать им должное: они стараются изменить положение в таблице.

Чего «Акрону» не хватило в удержании счета? Не нужно было делать пенальти, защитнику не следовало этого делать. Это нарушение, хотя оно такое, за которое можно было назначить пенальти, а можно было и не назначать. Сейчас пенальти назначают после проверки ВАР так, что сложно спрогнозировать, было ли нарушение. Игрок «Спартака» сделал передачу, и после этого происходит проверка.

Я вообще не понимаю, когда назначают пенальти, а когда нет, иногда не понимаю работу ВАР. Игрок должен был не идти в единоборство внутри штрафной площади, и все. Тогда бы «Акрон» удержал счет и не было бы пенальти в конце матча. Они бы этим были довольны«, — сказал бывший тренер “Локомотива”.

3:2 после 0:2 — героический камбэк «Спартака» против «Акрона»! Помог пенальти на 90+5.