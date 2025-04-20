Семин о голе Барко «Акрону»: «Можно было назначить пенальти, а можно было и не назначать. Иногда не понимаю работу ВАР»

«Все закономерно, “Спартак” в принципе сильнее. Каждый игрок “Спартака” в отдельности сильнее, чем у “Акрона”. Красно-белые допустили ошибки, когда проигрывали 0:2, но они исправили ситуацию, и в этом плане нужно отдать им должное: они стараются изменить положение в таблице.
Чего «Акрону» не хватило в удержании счета? Не нужно было делать пенальти, защитнику не следовало этого делать. Это нарушение, хотя оно такое, за которое можно было назначить пенальти, а можно было и не назначать. Сейчас пенальти назначают после проверки ВАР так, что сложно спрогнозировать, было ли нарушение. Игрок «Спартака» сделал передачу, и после этого происходит проверка.
Я вообще не понимаю, когда назначают пенальти, а когда нет, иногда не понимаю работу ВАР. Игрок должен был не идти в единоборство внутри штрафной площади, и все. Тогда бы «Акрон» удержал счет и не было бы пенальти в конце матча. Они бы этим были довольны«, — сказал бывший тренер “Локомотива”.
3:2 после 0:2 — героический камбэк «Спартака» против «Акрона»! Помог пенальти на 90+5.