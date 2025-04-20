Семин о голе Барко «Акрону»: «Можно было назначить пенальти, а можно было и не назначать. Иногда не понимаю работу ВАР»

Чего «Акрону» не хватило в удержании счета? Не нужно было делать пенальти, защитнику не следовало этого делать. Это нарушение, хотя оно такое, за которое можно было назначить пенальти, а можно было и не назначать. Сейчас пенальти назначают после проверки ВАР так, что сложно спрогнозировать, было ли нарушение. Игрок «Спартака» сделал передачу, и после этого происходит проверка.