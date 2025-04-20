«Российский футбол — не эстетичная песочница с грязным песочком и токсичными лопатками, где старшие обижают маленьких». Экс-генсек РФС Воробьев о системе

Место, где старшие обижают маленьких, где поголовно сквернословят и плюются друг в друга. При этом владельцам песочницы она приносит неплохие доходы. И чужих в нее не пускают, чтобы ни одна песчинка из нее не пропала и весь футбольный пескоструй был направлен в нужную сторону", — сказал бывший генеральный секретарь РФС.