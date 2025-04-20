Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Российский футбол — не эстетичная песочница с грязным песочком и токсичными лопатками, где старшие обижают маленьких». Экс-генсек РФС Воробьев о системе

"Системная оценка российского футбола для Абсурдопедии: российский футбол — не эстетичная песочница с грязным песочком, токсичными лопатками и игрушками, неопрятными отроками и беспризорниками.

Источник: Спортс"

Место, где старшие обижают маленьких, где поголовно сквернословят и плюются друг в друга. При этом владельцам песочницы она приносит неплохие доходы. И чужих в нее не пускают, чтобы ни одна песчинка из нее не пропала и весь футбольный пескоструй был направлен в нужную сторону", — сказал бывший генеральный секретарь РФС.