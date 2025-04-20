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Хавбек «Интер Майами» Кремаски о 60 000 зрителей на матче с Месси: «Он величайший спортсмен, поэтому приходят так много людей. Когда играем в гостях, иногда кажется, что мы дома»

Гостевую игру Интер Майами с Коламбус Крю (1:0) посетили 60 614 болельщиков.
Источник: Спортс"

Из-за ажиотажа вокруг Месси матч перенесли на «Хантингтон Бэнк Филд» — более вместительный домашний стадион клуба НФЛ «Кливленд Браунс».

"Он величайший спортсмен, поэтому так много людей приходят посмотреть на его игру.

Когда играем в гостях, иногда кажется, что мы дома. Думаю, в такие моменты все лишнее отходит на второй план и мы фокусируемся на своей цели«, — сказал хавбек “Интер Майами”, забивший единственный гол в матче.

У Месси нет голевых действий за «Интер» в 2 матчах подряд впервые в сезоне.