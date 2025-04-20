Лапочкин о пенальти в ворота «Спартака»: «Дзюба с помощью рук выиграл позицию у Умярова — не кристально чистый отбор. Фол со стороны Артема изначально»

"Пойдем с конечной фазы: Умяров бьет по ноге Дзюбу. Он именно бьет и попадает по ноге, поэтому это фол. Здесь пенальти назначается, но как так получилось, что Дзюба, находясь позади Умярова, оказался впереди?
Мое мнение — с помощью рук он выиграл позицию, поддернул Умярова, успел ногу вытащить. Да, в конечной фазе Умяров фолит, но Дзюба выиграл единоборство исключительно за счет рук, своей мощи. Это не кристально чистый отбор. Мне здесь видится фол со стороны Дзюбы изначально.
Мое мнение — надо было показывать момент полностью и судье акцентировать на этом внимание", — сказал бывший арбитр ФИФА.