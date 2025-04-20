Месси о критике за поражения сборной: «Это ранило моих детей. Тиаго спрашивал: “Почему тебя не любят в Аргентине?”

«Мне было приятно видеть, как они наслаждались этим, особенно Тиаго и Матео, которые понимали, что происходит. У них была замечательная возможность испытать это таким образом», — сказал аргентинский форвард «Интер Майми».
Однако Лео добавил, что раньше, когда его критиковали за неудачи сборной, дети были огорчены.
«Это ранило и моих детей, они спрашивали: “Папа, почему они тебе это говорят?”.
Тиаго сильнее всего страдал от этой критики, потому что он самый старший и понимал больше всех. Он рос как раз в то время, когда команду несправедливо ругали за поражения в финалах. Он говорил мне: «Почему тебя не любят в Аргентине?» — заявил Месси в интервью Simplemente Fútbol.
Месси о детях: «Им придется нести это бремя. Скажут: “Ты сын Месси и должен играть, как он”. Бедняжки».