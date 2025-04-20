Месси о критике за поражения сборной: «Это ранило моих детей. Тиаго спрашивал: “Почему тебя не любят в Аргентине?”

Тиаго сильнее всего страдал от этой критики, потому что он самый старший и понимал больше всех. Он рос как раз в то время, когда команду несправедливо ругали за поражения в финалах. Он говорил мне: «Почему тебя не любят в Аргентине?» — заявил Месси в интервью Simplemente Fútbol.