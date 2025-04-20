Фомин о Тюкавине: «Тяжело сказать, удается ли “Динамо” заменить Костю — это сложно. Дай Бог ему здоровья»

Московский клуб принимает «Рубин» (1:1, перерыв) в 25-м туре Мир РПЛ. Спортс«» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Полузащитник Фомин ответил на вопросы об одноклубнике в интервью перед матчем.
— Насколько «Динамо» удалось перестроиться после тяжелой травмы Константина Тюкавина?
— Конечно, сложно Костю заменить. Тяжело сказать, удается ли это нам. Мы, разумеется, пытаемся побеждать с теми игроками, которые сейчас у нас есть. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы Тюка был здоров и выходил на поле.
— Многие считают, что Тюкавин — первый кандидат на то, чтобы побить рекорд Дзюбы. Разделяете это мнение?
— Разделяю. Дай Бог Косте здоровья — пусть забивает за «Динамо» и сборную как можно больше, — сказал Фомин.