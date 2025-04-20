Фомин о Тюкавине: «Тяжело сказать, удается ли “Динамо” заменить Костю — это сложно. Дай Бог ему здоровья»

— Конечно, сложно Костю заменить. Тяжело сказать, удается ли это нам. Мы, разумеется, пытаемся побеждать с теми игроками, которые сейчас у нас есть. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы Тюка был здоров и выходил на поле.