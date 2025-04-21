Умер Уго Гатти. Экс-вратарю сборной Аргентины было 80 лет

Всю свою карьеру Гатти провел в Аргентине, выступая за ряд местных клубов, в числе которых «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».
В составе «Боки» он выиграл два Кубка Либертадорес и Межконтинентальный кубок, а также три чемпионата Аргентины. За сборную Аргентины он провел 18 матчей.
Уго Гатти: «Роналду был и остается лучше Месси. Криштиану играл за более крупные клубы, больше забивал, всегда был готов рискнуть».
Гатти о лучших игроках: «Пеле — первый, дальше Ди Стефано, Кройфф, Марадона. Месси далеко, он играл в легкий футбол. В “Барсе” на нем свистели все, никто его не трогал».
Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Мартинесу, он все выиграл. Лучший на двух последних ЧМ — Ди Мария, он обеспечил Месси все голы».
«Марадону запинывали до смерти, Месси никто не бил. Диего падал и снова вставал, а Лионеля только тронешь — остается лежать». Экс-вратарь Аргентины Гатти об игроках.
Уго Гатти о Роналду, считающем себя лучшим в истории: «Вот что отличает его от Месси, я никогда не видел, чтобы Лео так говорил. Хотелось бы, чтобы было много таких, как Криштиану».