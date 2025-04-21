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Консейсау про 0:1 с «Аталантой»: «Милану» не хватило агрессии, особенно тем, кто вышел на замену. Соперник забил при первой же возможности"

В 32-м туре Серии А «россонери» уступили со счетом 0:1. Команда выиграла лишь 1 из 5 последних матчей и занимает 9-е место в Серии А.

Источник: Спортс"

«Первый тайм был сбалансированным, “Аталанта” больше владела мячом, мы действовали немного глубже, чем требовалось от игроков, но мы не испытывали давления или чего-то подобного. Мы хорошо завершили тайм, создали моментов ситуаций, когда на этом уровне нам нужно больше работать в завершении, чтобы отправить игрока прямо к воротам.

Второй тайм мы начали с большего количества моментов, в которых нам следовало принимать более правильные решения в передачах, но «Аталанта» забила гол при первой же возможности. Мы знали, что они делают навесы на дальнюю штангу, что это одна из их особенностей, и мы говорили об этом.

На этой неделе я говорил, что игроки, которые выходят на замену, дают нам дополнительное [преимущество], но сегодня этого не произошло. Честно говоря, нам не хватало агрессии, которую мы обычно проявляем, особенно при выходе на замену«, — сказал главный тренер “Милана” в интервью DAZN.