Консейсау про 0:1 с «Аталантой»: «Милану» не хватило агрессии, особенно тем, кто вышел на замену. Соперник забил при первой же возможности"

Второй тайм мы начали с большего количества моментов, в которых нам следовало принимать более правильные решения в передачах, но «Аталанта» забила гол при первой же возможности. Мы знали, что они делают навесы на дальнюю штангу, что это одна из их особенностей, и мы говорили об этом.