Консейсау про 0:1 с «Аталантой»: «Милану» не хватило агрессии, особенно тем, кто вышел на замену. Соперник забил при первой же возможности"

«Первый тайм был сбалансированным, “Аталанта” больше владела мячом, мы действовали немного глубже, чем требовалось от игроков, но мы не испытывали давления или чего-то подобного. Мы хорошо завершили тайм, создали моментов ситуаций, когда на этом уровне нам нужно больше работать в завершении, чтобы отправить игрока прямо к воротам.
Второй тайм мы начали с большего количества моментов, в которых нам следовало принимать более правильные решения в передачах, но «Аталанта» забила гол при первой же возможности. Мы знали, что они делают навесы на дальнюю штангу, что это одна из их особенностей, и мы говорили об этом.
На этой неделе я говорил, что игроки, которые выходят на замену, дают нам дополнительное [преимущество], но сегодня этого не произошло. Честно говоря, нам не хватало агрессии, которую мы обычно проявляем, особенно при выходе на замену«, — сказал главный тренер “Милана” в интервью DAZN.