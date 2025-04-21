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Заболотный о 0:1: «Химки» сплотились за полем и подтвердили это в игре с «Зенитом». Это большой шаг вперед как коллектива"

Хочу в первую очередь поблагодарить команду, наш коллектив, боролись всю неделю. Это было непростое время для нашей команды. Мы сплотились за полем и подтвердили это в игре с Зенитом . Это большой шаг вперед как коллектива.
Источник: Спортс"

— Хочу в первую очередь поблагодарить команду, наш коллектив, боролись всю неделю. Это было непростое время для нашей команды. Мы сплотились за полем и подтвердили это в игре с «Зенитом». Это большой шаг вперед как коллектива. Хочу, чтобы мы продолжали в том же духе.

Еще раз хочу поблагодарить всех наших игроков и каждого просто обнять. По‑человечески, по‑теплому. Очень горжусь нашей командой.

— За счет чего удавалось сдерживать «Зенит»?

— На самом деле «Зенит» набрал очень хорошую форму, при этом мы понимали, что на «Газпром Арене» всегда тяжело играть. Но считаю, что мы действительно очень достойно сдерживали их и пытались искать свой шанс на контратаках. Выходы из обороны были не частые, но все же были. Думаю, сегодняшний матч можно записать нам в плюс.

— Все, что происходило на минувшей неделе, позади?

— Посмотрим, как будет на предстоящей неделе. Глава РПЛ дал обещание, и я уверен, что он его сдержит, — сказал форвард «Химок».

РПЛ выделила «Химкам» 50 млн рублей. Это позволило выплатить зарплату за декабрь, часть штаба получила деньги за январь («РБ Спорт»).