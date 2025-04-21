Заболотный о 0:1: «Химки» сплотились за полем и подтвердили это в игре с «Зенитом». Это большой шаг вперед как коллектива"

— На самом деле «Зенит» набрал очень хорошую форму, при этом мы понимали, что на «Газпром Арене» всегда тяжело играть. Но считаю, что мы действительно очень достойно сдерживали их и пытались искать свой шанс на контратаках. Выходы из обороны были не частые, но все же были. Думаю, сегодняшний матч можно записать нам в плюс.